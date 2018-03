FEDE E SPORT: TORNEO NAZIONALE DI CALCIO A 5 TRA SEMINARISTI A CHIETI

CHIETI. Saranno giorni di sport, preghiera ed amicizia quelli che, dal 23 al 26 aprile, vedranno il Pontificio Seminario Regionale Abruzzese-Molisano di Chieti ospitare il IX° Torneo Nazionale di Calcio a 5 dei Seminari Regionali di Italia.

All’iniziativa hanno aderito i seminari di Bologna, Assisi, Anagni, Potenza, Molfetta, Catanzaro, Napoli-Posillipo ed il seminario ospitante di Chieti. Il Torneo Nazionale è un appuntamento annuale, nato nel 2005, che vede gareggiare fraternamente seminaristi provenienti da varie regioni italiane.

Tutte le partite si terranno nei campi del Centro Sportivo di Madonna delle Piane a Chieti Scalo, mentre la finale sarà disputata nel campo del seminario. Il fischio di inizio ci sarà la mattina di giovedì 24 quando ufficialmente cominceranno le gare di qualificazione. Le semifinali invece si disputeranno nel pomeriggio di venerdì e la finale sabato mattina, giorno in cui terminerà la manifestazione. Il Torneo Nazionale non sarà soltanto una competizione sportiva, ma, anche e soprattutto, un incontro di preghiera: ogni giorno infatti sarà celebrata la Liturgia delle Ore e, al termine delle partite, tutti i ragazzi parteciperanno alla santa Messa nella Cappella Maggiore del seminario; venerdì 25 la Celebrazione Eucaristica si terrà invece nella cattedrale di Pescara e verrà presieduta da monsignor Tommaso Valentinetti, mentre sabato 26, nella Cappella Maggiore del seminario, monsignor Bruno Forte celebrerà la Messa a conclusione del torneo. Nel programma sono previsti anche momenti culturali, come la visita al centro storico di Chieti nella serata di giovedì.