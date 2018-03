INCIDENTI STRADALI: CICLISTA 84ENNE INVESTITO A PESCARA

PESCARA. Un ciclista di 84 anni di Pescara e' stato investito questa mattina in via Alento da un mezzo in transito e ora e' ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Neurochirurgia dell'ospedale del capoluogo adriatico. L'anziano era in sella alla sua bici, a ridosso di un cantiere del Comune, in direzione sud-nord, quando e' stato investito da un Caddy Volkswagen condotto da un 39enne pescarese che lo ha subito soccorso e ha fatto intervenire la Croce Rossa. Rilievi della polizia municipale, per ricostruire la dinamica dell'incidente.