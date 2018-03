LADRI IN CASA CON LA FIAMMA OSSIDRICA PER SCARDINARE CASSAFORTE MA PROVOCANO INCENDIO

SILVI. I ladri entrano in un appartamento di via D'Acquisto a Silvi e per rubare il contenuto della cassaforte utilizzando la fiamma ossidrica. Ma non si curano dei danni ulteriori e, cosi', le scintille, finiscono per alimentare l'incendio di casa. Il fatto e' accaduto poco prima dell'alba. L'appartamento era vuoto probabilmente perche' gli occupanti erano in vacanza. Le fiamme hanno reso parzialmente inagibile l'appartamento. Del rogo si sono accorti altri condomini che hanno chiamato i vigili del fuoco di Roseto degli Abruzzi. Indagano i carabinieri.