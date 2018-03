LANCIANO, STUDENTI IN VISITA ALL’EX CAMPO DI CONCENTRAMENTO

SCUOLA. LANCIANO. Ieri venti alunni della Scuola Media di Castel di Sangro sono andati a Sulmona per visitare l'ex Campo di Concentramento per prigionieri di Guerra a Fonte d'Amore e l'Abbazia di Santo Spirito al Morrone. Il progetto è stato curato dall'associazione TerrAdriatica, dalla Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Abruzzo (sede di Sulmona) e gli uffici dello Stato Maggiore dell'Esercito italiano. Il progetto rientra in una più ampia iniziativa, di carattere internazionale, promossa dall’associazione per il recupero e la ricostruzione di alcune aule scolastiche in una delle regioni più belle della Bosnia Erzegovina, attraversata però dalla furia devastatrice dell'ultimo conflitto jugoslavo.