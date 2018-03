ELEZIONI PESCARA, RC CERCA ADESIONI PER LA LISTA

POLITICA. PESCARA. Rifondazione Comunista lavora ad una lista per le prossime elezioni comunali a Pescara«che rappresenti un'area da sempre impegnata sui temi dei beni comuni, dell'ambiente, dei diritti sociali, della trasparenza e della legalità, nel promuovere movimento, socialità, cultura».

Alla Regione il processo di costruzione di una lista alternativa è più avanti e Maurizio Acerbo sarà il candidato presidente. «La lista», spiegano da Rc, «dovrebbe raccogliere anni di impegno sul territorio condivisi da Rifondazione e dai movimenti e dovrebbe essere aperta a tutti coloro che desiderano un’aggregazione unitaria e plurale della sinistra e dei movimenti autonoma dal Pd».

Si è convenuto di procedere alla messa a punto di un programma politico alternativo e alla formazione della lista «con il coinvolgimento di tutti coloro che intendono dare il proprio contributo». E’ stato individuato in seno all’assemblea un comitato dei garanti (Franco Cilli, Loredana Di Paola, Donato Tinari e i due consiglieri comunali uscenti Maurizio Acerbo e Fausto Di Nisio) con il compito di preparare un prossimo incontro «il più allargato possibile», lavorare a una bozza di programma condiviso e a una raccolta delle disponibilità alla candidatura. Per aderire al progetto laltrapescara@gmail.com. La prossima assemblea cittadina è convocata per martedì 22 aprile, alle ore 21 presso sede circoscrizione Portanuova, Piazza de Gue n.1.