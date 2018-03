MAGLIANO DEI MARSI, RUBANO COLLANINA AD ANZIANA. 3 DENUNCIATI

CRONACA. MAGLIANO DEI MARSI. I carabinieri di Magliano dei Marsi hanno denunciato un uomo e due donne residenti a Roma per furto con destrezza in concorso. Nel mese di settembre dello scorso anno, una signora 79enne di Magliano dei Marsi si era rivolta ai carabinieri per denunciare di essere stata derubata della propria collanina d’ oro. La vittima aveva raccontato che, mentre stava camminando nel centro abitato del paese, era stata avvicinata da due donne sconosciute; quest’ultime, con la scusa di chiederle alcune informazioni, l’hanno distratta sostituendole la collanina in oro che indossava con un’altra di scarso valore. Le due si sono subito allontanate a bordo di un’autovettura guidata da un loro complice. I carabinieri sono riusciti ad identificare gli autori del reato. Si tratta di un uomo 21enne e due donne 20enni, tutti già noti alle Forze dell’ordine.