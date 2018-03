SPACCATA AL "RAY BAN STORE" DELL'AQUILA

L'AQUILA. Furto da migliaia di euro al "Ray Ban Store" dell'Aquila di Genitti Ottici. Nella notte tre persone con il viso coperto hanno spaccato la vetrina portando via dal negozio circa 300 paia di occhiali, modelli appena arrivati e in esposizione. Tutto si è svolto in circa 5 minuti. Un sistema automatico ha messo in allarme i proprietari che hanno chiamato il 113. Sul posto è intervenuta la squadra Volante. I ladri in azione sono stati ripresi dalle telecamere del circuito di videosorveglianza, immagini ora al vaglio degli inquirenti, coordinati dal responsabile Enrico Rendesi. Potrebbe trattarsi di criminalità locale ma anche di una banda di professionisti venuti da fuori.

«All'Aquila non si è più sicuri, ci sono furti continui nelle abitazioni e nei locali, prima del terremoto del 2009 non sarebbero mai avvenuti» lamenta Genitti. «Bisogna fare qualcosa per la sicurezza, a partire dalla chiusura notturna della galleria commerciale che ospita il nostro negozio».