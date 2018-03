PICCIANO, RIAPRE AL TRAFFICO IL PONTE DI BARICELLE DOPO I LAVORI DELLA PROVINCIA

PICCIANO. A Picciano riapre al traffico il ponte sul torrente Baricelle, dopo i lavori promossi dalla Provincia di Pescara. L'appuntamento è per giovedì, 17 aprile, alle ore 10.00, annunciano l'assessorato ai Lavori

Pubblici dell'ente e il sindaco di Picciano, Enzo Catani. L'intervento della Provincia ha preso concretamente il via il 27 maggio 2013, anche se il progetto risale a diversi anni fa, e ha avuto come obiettivo il miglioramento della sicurezza su questa infrastruttura, dove il traffico è stato limitato proprio per evitare pericoli (il transito è

stato vietato ai mezzi di peso superiore alle 5 tonnellate). Le problematiche del ponte, prima della realizzazione dell'opera, erano causate dall'ammaloramento delle travi in cemento armato e dai dissesti che presentavano le pile e le spalle ponte, oltre alla qualità non più ottimale del calcestruzzo. Si è proceduto all'adeguamento di tutte le strutture alla normativa sismica con la creazione di una piattaforma stradale a due corsie larghe 3,25 metri e con le banchine di un metro, per una larghezza totale di 8,5 metri.