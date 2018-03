IL 25 APRILE GARA PODISTICA AD ATESSA

ATESSA. La Pro Loco Val di Sangro di Atessa annuncia la 37° edizione della “ Podistica delle Contrade”. Manifestazione sportiva podistica realizzata in collaborazione con il gruppo podistico A. S. D. I Lupi d’Abruzzo con il patrocinio del Comune di Atessa e della Provincia di Chieti, con gare libere non competitive aperte a tutti e la maratonina “Trofeo Ivana Lannutti” di km 9. La manifestazione si svolgerà Venerdì 25 Aprile 2014 a Montemarcone di Atessa. Il ritrovo è fissato alle ore 14.00 in Piazza Silone. Saranno effettuate, con inizio alle ore 15,00, sei gare non competitive aperte a tutti della lunghezza di metri 100, 200, 400, 600, 1400 e 2000. Alle ore 16,45 è prevista la partenza sia della gara non competitiva aperta a tutti di Km 4 che la maratonina di Km 9 “ Trofeo Ivana Lannutti”. La pro loco Val di Sangro ha intitolato dal 2010 la gara competitiva di Km 9 a Ivana Lannutti studentessa universitaria di Atessa deceduta a L’Aquila nel sisma del 6 aprile 2009.