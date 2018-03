SAN GIOVANNI TEATINO. NICOLA TUMINI È IL NUOVO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SAN GIOVANNI TEATINO. Nicola Tumini è stato eletto ieri sera presidente del Consiglio comunale: dopo la nomina della nuova giunta municipale, comunicata formalmente ieri alle assise civiche, il ruolo era rimasto vacante per l’accettazione della nomina ad assessore del presidente uscente Marco Cacciagrano.

Tumini, nato a Casalanguida 56 anni fa, a San Giovanni Teatino dal 1974, impiegato all’ufficio Raccomandate delle Poste Centrali di Pescara, è stato eletto per la prima volta nel 2011 al Consiglio comunale nella lista “Progetto Comune”.

«I valori che mi hanno sempre contraddistinto – ha dichiarato il neopresidente nel discorso di insediamento – e a cui mi sono sempre ispirato sono quello dell’umiltà e della dignità e la determinazione. Il lavoro di conduzione del Consiglio comunale è particolarmente delicato e per questo intendo portarlo avanti con professionalità, nel rispetto dei gruppi di minoranza presenti nelle assise civiche. Cercherò con tutto me stesso di meritare il giudizio positivo che i rappresentanti delle opposizioni hanno voluto riservare alla mia persona, identificata non a torto come moderata ed equilibrata Ringrazio per il lavoro fatto il mio predecessore, Marco Cacciagrano, a cui faccio il mio personale in bocca al lupo per il suo nuovo ruolo di assessore».

Nel corso della seduta di ieri, il Consiglio comunale ha anche approvato il regolamento per realizzare la diretta streaming delle sedute consiliari che sarà visualizzabile direttamente sul sito internet del Comune.