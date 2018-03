L'AQUILA. LA FIERA DI PASQUA TORNA IN CENTRO

L'AQUILA. La tradizionale Fiera di Pasqua di Paganica, uno degli eventi più legati alle tradizioni del territorio aquilano, si terrà lunedì 21 e martedì 22 aprile e, per la prima volta dalla data del sisma, tornerà, almeno in parte, a occupare le strade del centro storico della frazione, che ha riportato ingenti danni a seguito del terremoto.

Lo rende noto l’assessore al Commercio e alle Attività produttive Giancarlo Vicini.

La Fiera si svolgerà dalle ore 8 alle 19, interessando via Evangelista, via Dello Sport, via sant’Emidio, via Sant’Antonio e, in parte, via del Rio e occupando un’area di complessivi 2mila 844 metri quadri.