BANDA DEL BUCO SVUOTA TABACCHERIA A PESCARA

PESCARA. Effettuando un buco nella parete di una tabaccheria, arrivandovi da un locale attiguo, ignoti hanno svuotato la tabaccheria di piazza Le Laudi, a Pescara, portando via 'Gratta e vinci', sigarette e un computer portatile per un valore che oscilla tra i trenta e i quarantamila euro. La refurtiva e' assicurata. I titolari della tabaccheria hanno scoperto il furto solo ieri mattina e si sono rivolti alla polizia ma non hanno quantificato con esattezza il valore di bottino. I ladri sono passati per gli spazi di una ex pizzeria andata a fuoco negli anni scorsi e rimasti vuoti da allora.