FALSO ALLARME BOMBA ALLA TERCAS, PAURA A TERAMO

TERAMO. Falso allarme bomba, stamane, dopo le 9 alla sede centrale della Banca Tercas di corso San Giorgio a Teramo.

Una telefonata anonima giunta alla sede principale annunciava la presenza di un ordigno pronto ad esplodere. Ovviamente si e' generato panico e, subito, sono stati chiamati gli agenti della questura di Teramo che hanno fatto arrivare gli artificieri da Pescara. A coadiuvare le operazioni di sgombero e di controllo anche i vigili del fuoco di Teramo. Tutti i dipendenti (la sede di corso San Giorgio ospita bancari, amministrativi e dirigenti) sono stati fatti allontanare. L'esito, per fortuna, ha dato esito negativo. Ora sono in corso le indagini per risalire al telefonista anonimo che ha generato scompiglio bloccando la mezza giornata di lavoro.