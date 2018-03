FURTI SU AUTOVETTURE: TRE ROM ARRESTATI A NOTARESCO

NOTARESCO. I Carabinieri della Stazione di Notaresco nel pomeriggio di ieri hanno tratto in arresto per Furto aggravato in concorso, Sonia Di Giorgio, 32enne di Giulianova, Anna Domenica Guarnieri, 60enne di Giulianova, entrambe di etnia Rom e Tommaso Barbieri, 32enne originario di Torino, residente in Giulianova.

I tre malviventi dopo aver forzato un’autovettura Fiat Punto di proprietà di un residente, parcheggiata nei pressi del cimitero di Notaresco, hanno asportato dall’interno una borsa contenente denaro, documenti ed un telefono cellulare, dandosi alla fuga. I carabinieri avevano predisposto per il fine settimana un idoneo servizio di osservazione. Notata la presenza quanto mai sospetta degli zingari, avuta contezza di quanto stesse accadendo li hanno bloccati trovandoli in possesso di denaro ed oggetti asportati poco prima dall’autovettura di un ignaro cittadino.

I nomadi, accompagnati presso la Stazione Carabinieri di Notaresco sono stati dichiarati in arresto e ristretti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa dell’udienza di convalida prevista per la mattinata odierna. I militari stanno ora vagliando eventuali responsabilità in ordine ad altri furti perpetrati in zona con il medesimo modus operandi.