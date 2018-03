TRANSCOLLINARE CHIETI-DRAGONARA: PUBBLICATO BANDO PER NUOVI ACCESSI

CHIETI. E’ stata pubblicata la gara d’appalto relativa ai nuovi sistemi di accesso alla Transcollinare Chieti-Dragonara, al complesso ospedaliero/Università – Villaggio del Mediterraneo. L’intervento, finanziato da fondi regionali per complessivi 2.044.192,29, «ha una importanza strategica fondamentale per il sistema viario fortemente sovraccaricato su Via dei Vestini e dà seguito alla programmazione dell’Amministrazione del Sindaco Di Primio che ha previsto opere di miglioramento viario finalizzate al decongestionamento di detta Via», dice l’assesore Mario Colantonio.

L’opera fu programmata e finanziata all’epoca dei Giochi del Mediterraneo ma fu data priorità a quegli interventi gestiti dal Commissario dei Giochi e realizzati dall’Anas, trattandosi di rondò e del nuovo tratto stradale di via Montello. Con il nuovo accesso sulla transcollinare, che prevede la realizzazione della rampa, di un rondò viario e di un ulteriore tratto stradale di ricongiungimento alla Via Montello, sarà possibile bypassare il comparto viario ospedaliero sia provenendo dalla zona di S. Martino che da Chieti.

Il progetto è stato redatto dall’Ingegner Ernesto Martegiani di Teramo e prevede lavorazioni per complessivi 1.383.988,35. La gara è a procedura aperta con il criterio del prezzo più basso. Le offerte dovranno pervenire nei termini e modalità previste dal bando.