RICOSTRUZIONE POST-SISMA, OPERATIVO L’UFFICIO UTR5 “CUGNOLI

TERREMOTO. CUGNOLI. La ricostruzione post-sisma si arricchisce di un nuovo tassello: da lunedì 14 aprile diventa operativo l’ufficio UTR5 “Fuori cratere” con sede nel Comune di Cugnoli.

L’ufficio curerà l’istruttoria dei progetti per la ricostruzione post-sisma, l’istruttoria degli atti contabili e l’effettuazione dei sopralluoghi previsti dalle relative ordinanze per tutti i Comuni “Fuori Cratere” del pescarese e del chietino che hanno approvato con apposita deliberazione di Consiglio Comunale il regolamento dell’UTR5 e hanno sottoscritto la convenzione per affidare all’UTR5 “Fuori cratere” i compiti relativi all’istruttoria delle pratiche di ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma.