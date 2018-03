CAPPELLE, NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE A CONTRADA COLLE FORCHE

CRONACA. CAPPELLE SUL TAVO. Il Consiglio Comunale ha approvato (con i soli voti favorevoli della maggioranza e l'astensione di tutta l'opposizione) la proposta dell’Assessorato ai Lavori pubblici per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione in contrada Colle Forche, finanziando l’ intervento con somme a disposizione derivanti dalla devoluzione dei residui dei mutui precedentemente contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e relativi a lavori già conclusi. La somma quantificabile in quasi 40mila euro, spiega l’assessore Di Zio, sarà utilizzata per costruire la linea elettrica e posizionare nuovi lampioni a Led anche in questa strada periferica abitata da diversi nuclei familiari.