VALLE ROVETO, LOTTA AGLI STUPEFACENTI: UN ARRESTO A CAPISTRELLO

CAPISTRELLO. I militari dell’Arma hanno tratto in arresto S.L., 23enne di Capistrello, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di un mirato servizio di controllo del territorio finalizzato a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi dei luoghi di aggregazione giovanile, i militari hanno controllato il giovane nel centro abitato del paese. Nel corso del controllo i militari hanno deciso di operare una perquisizione personale e veicolare.

Al termine dell’ispezione, i militari hanno rinvenuto nascosto in una tasca dei pantaloni un pacchetto di sigarette con all’interno 6 involucri di carta stagnola contenete sostanza stupefacente del tipo marijuana A quel punto i militari hanno voluto svolgere ulteriori accertamenti e si sono recati presso l’abitazione del ragazzo all’interno della quale hanno rinvenuto ulteriori 20 grammi di sostanza stupefacente ed idonea attrezzatura per il confezionamento e la suddivisione in dosi.

Successivamente l’arrestato, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Avezzano titolare del relativo procedimento penale, veniva accompagnato presso la propria abitazione in regime di detenzione domiciliare, in attesa di comparire per la relativa udienza presso il Tribunale di Avezzano.