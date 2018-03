PERDONANZA: CARDINALE ANTONINI APRIRA' PORTA SANTA COLLEMAGGIO

L’AQUILA. Sara' il cardinale Ennio Antonelli, il 28 agosto in occasione della Perdonanza Celestiniana, ad aprire la Porta Santa della Basilica di Collemaggio all'Aquila. Lo annuncia in una nota il vescovo metropolita dell'Aquila, monsignor Giuseppe Petrocchi. Nel 1982 Antonini viene nominato vescovo di Gubbio, poi promosso arcivescovo di Perugia-Citta' della Pieve nel novembre 1988. In questo ruolo e' anche presidente della Conferenza Episcoplae Umbra.

Viene nominato da Papa Giovanni Paolo II segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana, nel 1995, confermato dal papa nella stessa carica nel 2000. Il 21 marzo 2001 viene nominato arcivescovo metropolita di Firenze, il 21 ottobre 2003 e' creato cardinale del titolo di Sant'Andrea delle Fratte. Il 7 giugno 2008 viene nominato presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia. Rinuncia all'incarico, per raggiunti limiti d'eta', il 26 giugno 2012. Il cardinale e' membro del Pontificio Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali.