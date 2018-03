IMMIGRATI: ALTRI 46 PROFUGHI AFRICANI IN ARRIVO A TERAMO

TERAMO. A pochi giorni di distanza dall'assegnazione del secondo gruppo di 21 immigrati, altri 46 provenienti dalla Somalia, Eritrea, Ghana, Nigeria e Mali sono state prelevate a Fiumicino nella tarda serata di ieri per essere ospitate in provincia di Teramo. Di queste, 21 hanno trovato sistemazione presso la struttura gia' in uso della Caritas, mentre le rimanenti 25 persone saranno ospiti del Gruppo Umana Solidarieta' Guido Puletti, un'organizzazione non governativa marchigiana, operante anche a Teramo, particolarmente attiva nel campo dell infanzia e dei diritti umani anche a livello internazionale. Il ministero dell'Interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione, ha rappresentato ai prefetti l'esigenza di reperire ulteriori idonee strutture di accoglienza per stranieri, preferibilmente non alberghiere, visti i nuovi possibili sbarchi.