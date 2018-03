MORTO MONSIGNOR DOMENICO TARASCHI

TERAMO. Si è spento, alle 10.00 di domenicaa mattina nella casa di famiglia e sostenuto dall’affetto dei suoi cari Liliana e Biagino, all’età di 95 anni (era nato a Teramo il 27-11-1919), Mons. Domenico Taraschi, un sacerdote molto conosciuto e che ha avuto parte significativa nella storia della chiesa locale e della comunità civile. Ordinato sacerdote il 4.7.1943, ha ricoperto per una intera “vita sacerdotale”, e fino a quando le forze lo hanno sorretto, l’incarico di parroco nella frazione di S. Atto.

Contestualmente alla cura pastorale della parrocchia, ha ricoperto importanti incarichi pastorali nella curia teramana. E’ stato vicario generale per tanti anni, prima del vescovo Mons. Amilcare Battistelli e poi del suo successore Padre Abele Conigli. All’avvio della causa di beatificazione di Mons. Battistelli, Mons. Domenico Taraschi fu chiamato a svolgere il delicato compito di postulatore diocesano, essendo la persona più qualificata, per essere stato a fianco del vescovo per tanti anni nel servizio alla Diocesi.

Le esequie, presiedute dal vescovo Michele, si svolgeranno Lunedì 14 Aprile alle Ore 15.00.

Martedì 16, inoltre, alle Ore 18.00, Mons, Taraschi sarà ricordato con una celebrazione che si svolgerà presso il Santuario della Madonna delle Grazie, di cui era molto devoto e nel quale aveva posto i suoi riferimenti per il personale cammino spirituale.