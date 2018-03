INCIDENTI STRADALI. SCONTRO AUTO-SCOOTER, FERITO 35ENNE

PESCARA. Un 35enne di origine romena è ricoverato all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un incidente stradale tra uno scooter e un'automobile che si è verificato nel pomeriggio a Città Sant'Angelo (Pescara). L'uomo, che viaggiava a bordo del due ruote, ha riportato un politrauma con frattura del bacino e di un femore. Sul posto, per i soccorsi, il personale del 118 di Pescara.