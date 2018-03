LUCOLI: RUBA ENERGIA ELETTRICA AL CONDOMINIO, DENUNCIATO OPERAIO MAROCCHINO

L’AQUILA: I Carabinieri della Compagnia di L’Aquila, a conclusione di attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà per furto reiterato di energia elettrica un operaio edile di origine marocchina S.A. 27enne residente a Lucoli.

In particolare, i militari della Stazione Carabinieri di Lucoli, tra il mese di dicembre dello scorso anno ed il mese di aprile 2014, sono dovuti intervenire per ben due volte in quanto il succitato, dopo aver collegato abusivamente un cavo elettrico ad una plafoniera del pianerottolo condominiale, lo aveva introdotto all’interno della propria abitazione, sottraendo energia elettrica al condominio.

Ora dovrà rispondere di furto reiterato di energia elettrica.