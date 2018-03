RAPINA IN BANCA A MONTESILVANO, BOTTINO 9MILA EURO

MONTESILVANO. Un uomo armato di pistola e con il volto coperto ha rapinato questa mattina la filiale della Caripe in corso Umberto, a Montesilvano. Il rapinatore, per entrare nell'istituto, è passato da un foro praticato su un vetro dell'edificio. Una volta dentro, ha minacciato i dipendenti e si è fatto consegnare circa novemila euro, per poi fuggire a bordo di uno scooter. Sull'episodio indagano i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, coordinati dal tenente Christian Petruzzella, che stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.