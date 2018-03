EXPO 2015, A CHIETI GLI EVENTI DELL’ANCI

CHIETI. La città di Chieti sarà la sede abruzzese deputata ad ospitare gli eventi “Anci per Expo 2015”. Lo ha annunciato ieri il sindaco Umberto Di Primio nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta a Roma, presso la sede ANCI, con il Ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, il presidente di Anci, Piero Fassino, il direttore del Padiglione Italia di Expo 2015, Cesare Vaciago, ed i sindaci di venti Comuni italiani. Venti iniziative, una per Regione, partiranno oggi da Gorizia per terminare il 16 aprile 2015 a Latina. La serie di eventi si svolgerà in ventiquattro città italiane, tramite incontri nelle scuole, nelle piazze, nei Palazzi e vedrà susseguirsi seminari, convegni, dibattiti e stand espositivi che avranno come unico tema dominante l’alimentazione e la nutrizione.

«Una straordinaria occasione ed una vetrina internazionale per la nostra Chieti», ha commentato il sindaco. I numeri degli espositori dell’Expo 2015, infatti, «sono addirittura superiori a quelli dell’ultima edizione di Shangai. Sono sicuro che la nostra città, il 25 settembre 2014 (tredicesima tappa degli eventi) saprà essere importante trait d’union con le eccellenze alimentari di tutto il territorio abruzzese». Le città coinvolte negli eventi “Anci per Expo 2015” saranno Gorizia, Monza, Catania, Venafro, Cuneo, Pisa, Maranello, Sestri Levante, Lavagna, Chiavari, Olbia, Matera, Courmayeur, Vicenza, Lecce, Crotone, Napoli, Fermo, Ravenna, Rimini, Cesenatico, Perugia e Latina.