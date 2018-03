L’AQUILA. L’11 aprile 2014, a Castel di Sangro (AQ), i Carabinieri della Compagnia del luogo, in ambito di controlli tesi a verificare la regolarità della provenienza degli autoveicoli in possesso per fini di vendita dai commercianti del settore sul territorio, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Sulmona M.D. 35enne del luogo, per il reato di truffa.

L’interessato, nel contesto di una operazione di compravendita di autoveicoli con un acquirente della Provincia di Pescara, ometteva di consegnargli entro i termini pattuiti due autovetture trattenendo la somma di circa €.30.000,00 che aveva ricevuto a titolo di anticipo.