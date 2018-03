NASCE A CASTELVECCHIO CALVISIO LA PRIMA CASA VACANZE DEL PARCO

CASTELVECCHIO CALVISIO. Ha trovato realizzazione a Castelvecchio Calvisio il primo esempio di casa vacanze per turisti di proprietà del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. La struttura sarà inaugurata martedì prossimo, 15 aprile, alle ore 12.30 e sarà fruibile da subito.

Affidata in gestione tramite bando pubblico ad un’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) di cui fanno parte L'Osteria della Posta, l’associazione culturale “I Viaggiatori nel Parco” e Le Siepi Country Farm, l’esperienza apre una nuova via allo sviluppo turistico sostenibile e alla ricettività in area parco, puntando sulla valorizzazione del capitale naturale ed architettonico esistente, con l’obiettivo di stimolare ricadute occupazionali ed economiche.

«La realizzazione e l’affidamento in gestione della casa vacanze di Castelvecchio Calvisio – spiega il direttore del Parco, Marcello Maranella – costituisce un ulteriore tassello di una politica di promozione territoriale che, come dimostra anche la contestuale operazione di rilancio del Ceppo, nei Monti della Laga, individua nel turismo naturalistico occasioni di sviluppo dei territori e qui, in particolare, del comprensorio aquilano».