SANITÀ: CELLULE STAMINALI, CERTIFICAZIONE A OSPEDALE PESCARA

PESCARA. L'Unità di Terapia Intensiva Ematologica per il Trapianto Emopoietico (UTIE) del Presidio Ospedaliero di Pescara ha ricevuto l'Accreditamento del Programma Trapianti dalla "Joint Accreditation Committee ISCT EBMT (JACIE)". Lo rende noto la stessa Asl. La certificazione ha decorrenza dal 18 marzo scorso fino al 17 marzo 2018 per i trapianti autologo e allogenico in pazienti adulti e pediatrici; per la raccolta di cellule staminali emopoietiche da midollo e da sangue periferico; per la processazione e manipolazione delle cellule staminali.