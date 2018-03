IMMIGRAZIONE: A PESCARA 50 PROFUGHI SBARCATI AD AGRIGENTO

PESCARA. E' previsto per la notte l'arrivo di una cinquantina di profughi sbarcati ad Agrigento che saranno ospitati in hotel tra Pescara e Montesilvano (Pescara). Trasferiti dalla Sicilia a Roma, raggiungeranno l'Abruzzo in pullman. Una trentina saranno sistemati nel capoluogo adriatico, mentre gli altri verranno ospitati a Montesilvano, dove già nei giorni scorsi erano arrivati altri migranti. Ad occuparsi delle procedure è la Prefettura di Pescara.