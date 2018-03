FIRMATO PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL CENTRO STORICO DI COLLARMELE

COLLARMELE. È stato firmato oggi, presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, il Nulla Osta al Piano di Ricostruzione del centro storico di Collarmele.

La sottoscrizione del Nulla Osta, che attesta la congruità economica del quadro programmatico delle risorse necessarie all’attuazione del Piano di Ricostruzione, insieme all’Accordo di Programma con la Provincia dell’Aquila – firmato lo scorso 2 aprile 2014 – relativo ai profili urbanistici dello stesso, conclude la fase di programmazione delle risorse e consente di avviare la ricostruzione del centro storico.

Il Piano stima un costo complessivo per la ricostruzione del centro storico di Collarmele, pari a circa 3,9 mln €, di cui 2,9 mln € destinati alla ricostruzione privata e circa 1 mln € per interventi pubblici. Sale a 29 il numero dei Comuni del cratere giunti all’approvazione del Piano, corrispondenti ad un valore complessivo stimato di 1,62 mld € per la ricostruzione privata di 0,26 mld € per interventi pubblici.