Commercialisti in lutto per la scomparsa di Roberto Di Francesco

CRONACA. PESCARA. Si è spento ieri Roberto Di Francesco, commercialista molto noto a Pescara. E’ stato Segretario del Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti per due mandati, dall’aprile 1994 all’aprile del 2000. Poi, dall’aprile del 2000 all’aprile del 2003, ha ricoperto la carica di Presidente dell’Ordine. In seguito è stato designato dal Consiglio dell’Ordine a rivestire la carica di Presidente della Fondazione per la promozione della cultura professionale e dello sviluppo economico dal 2003 al 2007. Sempre in quegli anni è stato componente della Commissione formazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e, dal 2007, ha presieduto la suddetta Commissione. Roberto Di Francesco era un profondo conoscitore di nuovi sistemi di efficienza e di efficacia dello studio professionale. L'ultimo saluto a Roberto Di Francesco è stato rivolto durante i funerali celebrati oggi nella chiesa di San Paolo Apostolo di via Montanara a Pescara. 16/09/2010 16.18