VELENI E VERITÀ NASCOSTE: L’INCONTRO CON IL MOVIMENTO 5 STELLE

POPOLI. Si terrà a Popoli l’11 aprile alle 17,30 presso la sala congressi dell’Hotel Le Sorgenti l’incontro organizzato dal Movimento cinque Stelle Popoli al quale interverranno i Parlamentari M5S (Gianluca Vacca, Andrea Colletti, Daniele del Grosso, Enza Blundo), i candidati alle elezioni regionali e i cittadini dell’ intera Val Pescara.

Durante l’incontro si affronterà la questione delle discariche ex Montedison, oggi polo chimico Solvay, e si renderanno partecipi i cittadini dell’attività parlamentare di Deputati e Senatori M5S.

L’incontro si propone di fare maggiore chiarezza per i cittadini riguardo alle conseguenze sulla salute di 700mila abitanti della Val Pescara e sul lavoro di centinaia di famiglie impiegate nel polo chimico della ex Montedison.

«I recenti interventi mediatici, che hanno finalmente acceso i riflettori su una delle più grandi discariche inquinanti d’Europa», ha detto Sara Marcozzi, candidata presidente, «sono stati strumentalizzati dalla classe politica dirigente che pur di non assumersi le proprie responsabilità, ha preferito nascondere la polvere sotto il tappeto. Infatti, mischiando artificiosamente la questione dell’inquinamento delle acque destinate al consumo alimentare e quella dei siti industriali, si rischia di porre in contrapposizione due diritti fondamentali quali quelli del lavoro e della salute che invece vanno tutelati contemporaneamente».