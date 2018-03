RAPINA IN BANCA A TERAMO, BOTTINO DI OLTRE 50MILA EURO

TERAMO. Rapina col taglierino, intorno alle 13.30, ai danni di Banca Marche in via Po a Teramo. Due uomini a volto coperto hanno fatto irruzione nell'istituto di credito facendosi consegnare una cifra che supererebbe i 50mila euro. I due rapinatori, italiani, hanno fatto "accomodare" impiegati e due clienti in un angolo della filiale della banca e hanno atteso che si aprisse la cassaforte a tempo del bancomat. Si sono intrattenuti in banca circa 40 minuti. Poi, una volta preso il denaro, sono fuggiti a piedi facendo perdere le loro tracce in una strada laterale dove ad attenderli c'era probabilmente un complice. Sull'episodio indaga la squadra mobile della questura di Teramo.