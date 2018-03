SCIENZA, 120 RICERCATORI ALLA CONFERENZA SULLA FISICA NEI LABORATORI DEL GRAN SASSO

SCIENZA. ABRUZZO. Dal 9 all’11 aprile si svolgerà la XIII edizione della conferenza “Incontri di Fisica delle Alte Energie” – (IFAE 2014), organizzata dal Gran Sasso Science Institute e dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso. Per i fisici italiani delle particelle elementari, IFAE è l’appuntamento annuale in cui discutere delle tematiche di maggior interesse del settore, un’importante occasione di incontro che, in misura sempre maggiore, vede coinvolte anche le nuove leve del mondo della ricerca. Ogni anno, infatti, buona parte dei partecipanti è rappresentata da giovani dottorandi e neo-dottorati.

L’Aquila ospiterà nelle tre giornate i 120 ricercatori partecipanti, i quali avranno modo di visitare la città e le sue realtà più significative. In programma, anche la visita al GSSI e ai laboratori sotterranei. Dai neutrini alla materia oscura, dall’ormai celebre bosone di Higgs all’indagine sui messaggeri più piccoli dell’universo, IFAE 2014 approfondirà gli argomenti principali della fisica delle alte energie, spesso oggetto di esperimenti d’avanguardia ideati con lo scopo di spostare un po’ più in là la frontiera della nostra comprensione del mondo.