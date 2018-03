MONTESILVANO. INCONTRO A 5 STELLE CON SARA MARCOZZI

MONTESILVANO. Giovedì sera alle 21 presso la sede del Movimento 5 Stelle Montesilvano in Via Verrotti 23 si terrà un incontro pubblico insieme alla candidata presidente M5S Sara Marcozzi. Si parlerà di inquinamento potenziale e reale in Abruzzo, attraverso la realizzazione di una mappatura di discariche, siti industriali dismessi, abbandono incontrollato di rifiuti e siti potenzialmente contaminati, analizzando le mancanze e le inadempienze di Regione Abruzzo in tema di rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Oltre al candidato sindaco Manuel Anelli ci sarà Luana Roselli, candidata alla regione del M5S per Montesilvano.