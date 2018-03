PREMIO ILARIA RAMBALDI: LA PREMIAZIONE L’11 APRILE

LANCIANO. Lavori arrivati da ogni parte d’Italia e anche dall’estero. Si avvia a conclusione la seconda edizione dei Premi ‘Ilaria Rambaldi’, organizzati dall’omonima Associazione, con novità e uno sguardo sempre più attento alla prevenzione e al territorio. La giornata di chiusura, l’11 aprile, sarà divisa in due momenti: la mattina, dalle 10, all’Auditorium Gennaro Paone di Lanciano si terrà un incontro dibattito su “Prevenzione come strumento per difendere il territorio dall’emergenza”, con illustri relatori e la presentazione di un brevetto innovativo “la cellula antisismica”. Nel pomeriggio, dalle 17.30, all’Auditorium Diocleziano di Lanciano (Ch), si svolgerà la premiazione dei vincitori dei concorsi 2014: giornalismo, “urbanistica in rosa”, composizione musicale e migliore tesi di ingegneria.

Ilaria Rambaldi era una giovane studentessa di Ingegneria Edile-Architettura dell’Università dell’Aquila. Poco prima di completare i suoi studi è morta: è rimasta sotto le macerie, insieme al fidanzato Paolo Verzilli, nel terremoto del 6 aprile 2009, all’Aquila, vittima del crollo dell’edificio in cui viveva in via Campo di Fossa. In suo nome, grazie soprattutto al lavoro della madre e della sorella, è nata un’Associazione.