MOSCIANO. VIA LIBERA ALLA RICONVERSIONE DI CAPANNONI

MOSCIANO SANT’ANGELO.Il consiglio comunale di Mosciano Sant’Angelo ha stabilito la possibilità di riconvertire capannoni commerciali, locali destinati al commercio di vicinato (negozi) ed altre strutture che inizialmente avevano un’altra destinazione d’uso, di essere riconvertite.

In sintesi, ci sarà la possibilità di procedere alla realizzazione di ampliamenti rispetto all’esistente sempre nel rispetto degli standard urbanistici ed anche per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici. Il consiglio ha, infatti, recepito la legge regionale sancendo l’applicabilità a tutte le zone urbanistiche del territorio comunale adeguando il proprio piano regolatore generale.

Così, ad esempio, chi in zona produttiva aveva un capannone industriale e vuole realizzare un albergo, potrà farlo. Ovviamente, non potendo essere il territorio deturpato, è stata esclusa la possibilità di eseguire interventi su edifici e tessuti edilizi di valore storico, gli edifici ricadenti su aree inedificabili nonché in aree interessate da particolari vincoli ed i centri storici o aree ad essi assimilabili. Nel caso in cui, ad esempio, il progetto di riconversione di una struttura preveda il rispetto di alcuni standard (ad esempio il numero di parcheggi obbligatorio a servizio di un’attività) ma manca lo spazio necessario per rispettarli, a Mosciano sarà possibile superare questo limite attraverso la monetizzazione. Cioè il Comune andrà ad incassare una somma (da determinare e da valutare all’atto della richiesta con l’avvio di un iter amministrativo ad hoc) per questo beneficio.