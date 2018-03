TAGLIACOZZO. TRE GIOVANI DENUNCIATI PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI

TAGLIACOZZO. La Compagnia Carabinieri di Tagliacozzo nell’ultimo fine settimana ha aumentato sensibilmente i controlli sul territorio, impiegando un elevato numero di militari per prevenire e reprimere i reati contro la persona, il patrimonio ed in particolare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso del servizio, i militari dell’Arma hanno attenzionato i luoghi di ritrovo spesso frequentati dagli assuntori di sostanze stupefacenti. Proprio a Capistrello, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avezzano tre ragazzi del paese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli stessi, controllati a bordo dell’auto nel centro abitato del paese, hanno mostrato un atteggiamento sospetto. I militari dell’Arma hanno quindi deciso di operare una perquisizione personale e veicolare. Al termine dell’ispezione, i militari hanno rinvenuto in un borsello nascosto nell’abitacolo alcune dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana e un tagliaerba in alluminio. A quel punto, dopo gli accertamenti di rito, i tre giovani sono stati denunciati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Il risultato conseguito rientra nei servizi preventivi organizzati da parte dell’Arma di Tagliacozzo che continueranno anche nelle prossime settimane al fine di garantire il rispetto delle regole ed una maggiore percezione di sicurezza ai cittadini.