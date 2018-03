INCIDENTI STRADALI NEL PESCARESE: UN CICLISTA INVESTITO

(ANSA) - PESCARA, 6 APR - Tre persone ferite e portate in elisoccorso all'ospedale "Spirito Santo" di Pescara è il bilancio di due incidenti avvenuti fra la mattinata e la serata di oggi in Val Pescara. In un caso, a Manoppello (Pescara), il ferito è un ciclista travolto da un'auto che procedeva nella stessa direzione. L'automobilista è stato il primo a soccorrere l'uomo, poi trasferito a Pescara dove è ricoverato in prognosi riservata. Nel pomeriggio di oggi, lungo la Ss 5 Tiburtina, fra i comuni di Manoppello (Pescara) e Scafa (Pescara), un incidente ha coinvolto tre veicoli provocando il ferimento di due persone, estratte dalle lamiere delle auto dai vigili del fuoco. Sulle dinamiche dei due incidenti indagano i carabinieri della Compagnia di Popoli.