RAPINA IN TABACCHERIA A PESCARA CON PISTOLA E COLTELLO

PESCARA. Nottata movimentata quella tra sabato e domenica a Pescara e dintorni.

Prima, alle 20.00 circa, una rapina a mano armata ai danni della Tabaccheria “114” di via Tiburtina, dove due sconosciuti, con il volto travisato da casco da moto, hanno fatto irruzione impugnando uno una pistola, l’altro un coltello. Momenti concitati durante i quali i due malviventi, minacciando il proprietario e una dipendente, si sono fatti consegnare qualche migliaia di euro in contanti, per poi dileguarsi a bordo di uno scooter di grossa cilindrata per le vie limitrofe.

Immediato l’intervento della pattuglia dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile che hanno già rinvenuto il coltello utilizzato per la rapina e stanno esaminando le riprese del sistema di videosorveglianza del locale.