URP REGIONE, CHIODI: «CAMBIAMENTO EPOCALE»

REGIONE. ABRUZZO. «E' in atto una vera e propria rivoluzione dell'ente Regione, che riduce le distanze tra cittadino e governo del territorio e pone le basi per un nuovo processo di trasparenza». Il presidente della Regione, Gianni Chiodi, ha commentato in questo modo il successo della giornata formativa Formez-Regione Abruzzo, che si è tenuta ieri all'Aquila e seguita in via streaming da circa 1000 utenti. All'Aquila si è parlato del progetto "Abruzzo Aperto" che porterà all'istituzione dell'Urp regionale e l'avvio del processo di dematerializzazione della documentazione regionale. «E' un passaggio epocale nel processo di modernizzazione - precisa il presidente Chiodi - che permetterà alla Regione di avere un'unica sede, un'unica posta certificata e un unico indirizzo. Ma soprattutto ci saranno importanti novità per l'organizzazione della macchina amministrativa regionale. A partire dal personale: a regime il processo di dematerializzazione libererà risorse umane mettendo a disposizione 150 dipendenti che potranno essere destinati in altre strutture e avvierà una spending rewiev sui beni strumentali come una sensibile riduzione delle auto di servizio»