LA LISTA CIVICA VALORE ABRUZZO SUPPORTO LUCIANO D’ALFONSO

ELEZIONI. ABRUZZO. La lista civica Valore Abruzzo di sostegno a Luciano D’Alfonso confluisce nel movimento politico nazionale Realtà Italia, vicina al meridionalismo di Michele Emiliano.

Oggi si sono incontrati a Pescara Luciano D’Alfonso, candidato alla presidenza della Regione Abruzzo, e Alfredo Borzillo, commissario per l’Abruzzo del movimento politico nazionale Realtà Italia.

«Questa scelta», ha spiegato Borzillo, «si fonda sull’opportunità di coordinare l’impegno dei movimenti civici locali in una logica macroregionale, in modo da favorire la condivisione di politiche e di leggi regionali su temi strategici come le infrastrutture, il turismo, i beni primari come l’acqua. Realtà Italia è un movimento politico solidamente presente ed organizzato in Puglia, Basilicata Molise e ha patti federativi con movimenti civici in Campania e in Calabria e che si ispira al meridionalismo interpretato da Michele Emiliano».