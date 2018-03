VACRI, APPROVATA LA VARIANTE AL PIANO QUADRO TRATTURO

CRONACA. VACRI. Approvata in consiglio comunale a Vacri durante la seduta tenutasi nella serata di mercoledì la variante al Piano quadro tratturo. aQuesto documento amministrativo - spiega Antonio D'Aristotile, sindaco del comune di Vacri nonché candidato al Consiglio regionale con il Centro democratico - consente la regolarizzazione di tante posizioni edilizie che attendevano da anni di essere ricomprese in un ambito di piena legittimità». Una delibera che si configura come un progetto pilota, messo a punto con la Soprintendenza ai Beni archeologici d'Abruzzo, da estendere a tutte le zone di insediamento edilizio che insistono sulle aree tratturali. I cittadini interessati da questo provvedimento - aggiunge il candidato Antonio D'Aristotile - potranno quindi donare ai propri figli la loro casa, potranno accendere un mutuo per la ristrutturazione o mettere a garanzia il proprio immobile per garantire qualche investimento. Un provvedimento, dunque, che rimuove una serie di ostacoli burocratici che ingessava qualsiasi iniziativa sulle aree tratturali».