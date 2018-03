BASTONE FERRATO E ARNESI DA SCASSO IN AUTO, DENUNCIATO

ORTONA. Nascondeva un bastone ferrato sotto il sedile di guida della sua auto. Per questo motivo un romeno di 26 anni, noto alle forze dell'ordine, e' stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. L'uomo e' stato fermato, nel corso della notte, da una pattuglia del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ortona durante un servizio di controllo del territorio nel centro abitato di Ortona. Gli uomini dell'Arma stavano pattugliando la zona quando hanno incrociato una Saab che, alla vista dei militari, ha accelerato l'andatura. I carabinieri insospettitisi, hanno intimato l'alt al conducente. Alla guida vi era il romeno che, a seguito di un controllo presso la banca dati in uso alle forze di polizia, e' risultato residente a Francavilla al Mare e gravato da precedenti penali. Sottoposto ad una perquisizione personale e del veicolo in suo possesso i carabinieri hanno trovato, all'interno dell'auto, due cacciaviti modificati artigianalmente, una pinza ed un'asta di ferro e un bastone ferrato. L'uomo e' stato quindi denunciato per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere ma anche di chiavi alterate o grimaldelli.