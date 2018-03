FURTI: TRE NEGOZI SVALIGIATI NELLA NOTTE A TORTORETO LIDO

TORTORETO. Furti a ripetizione in una notte negli esercizi commerciali distanti tra loro pochi metri. Ma il bottino e' stato complessivamente magro. La banda di malviventi che nella notte tra martedi' e mercoledi' ha imperversato a Tortoreto assaltando bar e pubblici esercizi ha fatto piu' danno che guadagno. Sono stati presi di mira una gelateria sul lungomare Sirena, un negozio di generi alimentari e una yogurteria (le ultime due in via Carducci). Nel primo caso, i ladri si sono introdotti da una finestra laterale e si sono impossessati del registratore di cassa che e' stato poi ritrovato a poca distanza. All'interno c'erano solo alcune decine di euro. Al negozio di generi alimentari sono stati portati via un po' di formaggio e poi, indispettiti per non aver racimolato denaro, hanno lanciato uova imbrattando il locale. Furto anche nella yogurteria situata nei pressi del pizzicagnolo dove pare sia stato portato via un computer.