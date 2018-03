SISMA L'AQUILA: PARCO MEMORIA, SCELTI I PRIMI 3 CLASSIFICATI

L'AQUILA. Ha concluso i suoi lavori la commissione per la valutazione dei progetti, nell'ambito del bando pubblico per il concorso di idee finalizzato alla realizzazione del Parco della Memoria, dedicato alle vittime del sisma del 6 aprile 2009. Lo rende noto l'assessore ai Parchi urbani e al Verde pubblico Alfredo Moroni. I primi tre classificati, a fronte di 45 partecipanti al bando, sono risultati i progetti presentati, rispettivamente, da Manfredo Gaeta e Annalisa Di Luzio di Chieti, da Barnaby Gunning di Londra e da Mario Stigliani, come capofila di un gruppo di artisti di Matera. «Il Parco - ha ricordato Moroni - sorgerà nell'area di piazzale Paoli, uno dei luoghi simbolo della nostra tragedia. Alla vigilia del quinto anniversario del sisma sono terminati i lavori della commissione, che si è insediata il 4 dicembre scorso e che era formata dalla dottoressa Antonella Lopardi, in rappresentanza del ministero per i Beni e le Attività culturali, dall'ingegner Romolo Continenza, rappresentante dell'Università dell'Aquila, dal dottor Massimo Cinque, per i familiari delle vittime, dall'architetto Maurizio D'Antonio, della Deputazione abruzzese di Storia Patria, e dall'ingegner Vittorio Fabrizi, dirigente del settore Ricostruzione del Comune, in qualità di presidente».