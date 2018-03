IL CAMMINIO DI OVIDIO TRA NATURA, SPORT E CUCINA DOMENICA A SULMONA

NATURA. PACENTRO. Una domenica a contatto con la natura, tra sport, passeggiate e buona cucina. Al via il “Cammino di Ovidio”, una manifestazione che si svolgerà dalle 8 alle 19 del prossimo 6 Aprile lungo la strada provinciale che collega le frazioni pedemontane sulmonesi con Pacentro, che sarà chiusa al traffico per l’occasione. «E' un'iniziativa semplice, a costo zero, che in questi tempi di spending review ha il suo valore, regalando a grandi e piccini uno spazio per camminare e correre tra i bellissimi paesaggi del nostro territorio, coniugando natura, benessere fisico e sana alimentazione». E’ quanto ha affermato la presidente di Fabbricacultura Anna Berghella, presentando la manifestazione insieme alla vicepresidente della Provincia dell’Aquila, Antonella Di Nino, al vicesindaco di Sulmona, Luciano Marinucci, e ad alcuni dei rappresentanti delle tantissime associazioni, palestre locali, scuole, che hanno aderito. «Un’idea nata dalla constatazione che a Sulmona mancano spazi in cui correre e camminare all’aria aperta senza traffic»” ha aggiunto la Berghella, non dimenticando di ringraziare il commissario straordinario di Pacentro, Rinaldo Pezzoli, entusiasta dell’evento. Ogni associazione avrà un angolo dedicato alle proprie attività, con la possibilità di sperimentare diversi sport come nordic walking, stretching. Si potrà ballare a ritmo di zumba e andare in bicicletta.