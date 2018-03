UNIVERSITÀ’ LUISS GUIDO CARLI: È DI PESCARA UNO DEGLI STUDENTI PIÙ MERITEVOLI D’ITALIA

ISTRUZIONE. PESCARA. È di Pescara il vincitore di una delle borse di studio messe in palio dall’Università LUISS Guido Carli di Roma per partecipare gratuitamente durante la prossima stagione 2014 alla LUISS Summer School, la scuola di orientamento estivo dell’Ateneo.

Federico Mancini, studente che frequenta il IV anno del Liceo Classico G. D’Annunzio, è l’unico abruzzese che si è aggiudicato il prestigioso riconoscimento in occasione del concorso svolto presso la sede di Confindustria Pescara lo scorso 6 marzo, concorrendo insieme ad altri ragazzi del III e IV anno delle scuole superiori di tutta Italia e risultando tra i più meritevoli.

«Ho partecipato alla selezione per avere la possibilità di acquisire informazioni ed esperienze che mi consentano una scelta più consapevole della facoltà alla quale mi iscriverò l'anno prossimo», ha affermato Federico Mancini. «Ritengo questa iniziativa molto utile per i ragazzi della mia età in quanto essa permette di entrare in contatto con l'ambiente universitario in anticipo e di confrontarsi fra coetanei su aspettative e obiettivi. Ringrazio l'Università Luiss Guido Carli per avermi concesso questa opportunità».