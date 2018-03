TELEPONTE, ROBERTO ALMONTI NUOVO DIRETTORE RESPONSABILE

TELEVISIONE. TERAMO. Da mercoledì Roberto Almonti è il nuovo direttore responsabile di Teleponte.

Cinquantuno anni, giornalista professionista dal 1990, Almonti vanta una nutrita esperienza in campo professionale, tra carta stampata, televisione e web. Nel corso della sua carriera, iniziata nei primi anni '80 con l'allora emittente Tele-Ti, Almonti oltre ad aver contribuito alla nascita della nostra emittente nel 1986, ha diretto la redazione di Teramo del quotidiano il Centro dal 1989 al 1996, ha svolto attività di free lance per il quotidiano Il Messaggero ed è corrispondente dell'Agenzia Ansa. Dal 2007 è direttore del quotidiano on line Emmelle.it