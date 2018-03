TRASPORTI, A BREVE INCONTRO UDU-AMA

VIABILITA’. L’AQUILA. L’Udu L’Aquila ha concordato un incontro con l’Ama per ribadire la contrarietà ai tagli delle corse. «Gli stessi lavoratori dell’azienda», si legge in una nota dell’Udu, «hanno espresso un parere nettamente contrario al nuovo piano industriale, opponendosi completamente alla politica di tagli mascherata da una “razionalizzazione” delle linee universitarie; noi studenti ci uniamo a loro in questa lotta. Un servizio necessario, ma purtroppo già carente, non può prevedere né un aumento della tariffazione, né un drastico taglio delle corse. Una mobilità sostenibile verso i poli universitari e la possibilità di muoversi liberamente all’interno della città sono anch’essi parte del concetto di diritto allo studio. Ribadiamo quello che affermavamo tramite la nostra campagna “Trasporti per tutti”, ovvero che l’Aquila deve tornare ad essere una città a dimensione di studenti e dei cittadini».